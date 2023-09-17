Делегация России обсудила с Ким Чен Ыном сельское хозяйство
- РИА Новости
Об этом сообщается в видео пресс-службы Минприроды в Telegram.
«Мы обсуждали вопросы межрегионального сотрудничества. В основном это вопросы, связанные с развитием сельского хозяйства, с развитием транспортной инфраструктуры», — заявил Козлов.
В своём Telegram-канале он также уточнил, что обсуждение дополнительных поставок зерна стало одной из ключевых тем разговора.
Ранее стало известно, что официальный визит Ким Чен Ына в Россию завершился.
Посол России в Северной Корее Александр Мацегора заявил, что Ким Чен Ын, похоже, доволен результатами визита в Россию.