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Делегация России обсудила с Ким Чен Ыном сельское хозяйство

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Российская делегация обсудила с северокорейским лидером Ким Чен Ыном сельское хозяйство, а также вопросы транспорта, образования, медицины и культурного обмена, заявил глава Минприроды России Александр Козлов.
Делегация России обсудила с Ким Чен Ыном сельское хозяйство
  • РИА Новости

Об этом сообщается в видео пресс-службы Минприроды в Telegram.

«Мы обсуждали вопросы межрегионального сотрудничества. В основном это вопросы, связанные с развитием сельского хозяйства, с развитием транспортной инфраструктуры», — заявил Козлов.

В своём Telegram-канале он также уточнил, что обсуждение дополнительных поставок зерна стало одной из ключевых тем разговора.

Ранее стало известно, что официальный визит Ким Чен Ына в Россию завершился.

Посол России в Северной Корее Александр Мацегора заявил, что Ким Чен Ын, похоже, доволен результатами визита в Россию.

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