Минприроды: авиасообщение между Россией и КНДР вскоре полноценно заработает
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Об этом сообщил глава Минприроды Александр Козлов.
«Невозможно жить без авиасообщения, и наши коллеги из Министерства транспорта сделали всё, чтобы оно появилось. Сейчас оно работает в пробном режиме», — сказал он.
Козлов выразил уверенность, что в ближайшее время авиасообщение между странами будет полноценно функционировать.
Ранее посол России в Северной Корее Александр Мацегора заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын, похоже, доволен визитом в Россию.