Минприроды: авиасообщение между Россией и КНДР вскоре полноценно заработает

Авиасообщение между Россией и Северной Кореей работает сейчас в пробном режиме, в ближайшее время оно сможет полноценно функционировать.

Об этом сообщил глава Минприроды Александр Козлов.

«Невозможно жить без авиасообщения, и наши коллеги из Министерства транспорта сделали всё, чтобы оно появилось. Сейчас оно работает в пробном режиме», — сказал он.

Козлов выразил уверенность, что в ближайшее время авиасообщение между странами будет полноценно функционировать.

Ранее посол России в Северной Корее Александр Мацегора заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын, похоже, доволен визитом в Россию.