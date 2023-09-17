МО Британии: отставных военных лётчиков будут судить за обучение пилотов в КНР

Ветеранов ВВС Великобритании, начавших обучать военных лётчиков в Китае, будут судить на родине.

Об этом заявил министр обороны Соединённого Королевства Грант Шэппс.

«Любой, кто действует против интересов Великобритании путём обучения военных из стран-конкурентов, теперь может ожидать преследования и привлечения к ответственности», — приводятся слова министра на сайте газеты The Telegraph.

Ранее стало известно, что Британия завершила обучение военных ВСУ действиям по высадке морского десанта.