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Британия завершила обучение военных ВСУ действиям по высадке морского десанта

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Спецназ Великобритании завершил обучение около 1 тыс. военнослужащих Вооружённых сил Украины проведению десантных операций на малых катерах и лодках.

Об этом говорится на сайте британского Министерства обороны.

«Около 1 тыс. украинских морпехов возвращаются домой после шестимесячного курса тренировок у королевской морской пехоты и спецназа», — говорится в релизе.

По данным ведомства, данная программа является первой по подготовке к морским десантным операциям, которую Лондон проводит для Киева.

Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в Великобритании обучение прошли 20 тыс. украинских военных.

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