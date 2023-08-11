Британия завершила обучение военных ВСУ действиям по высадке морского десанта
Об этом говорится на сайте британского Министерства обороны.
«Около 1 тыс. украинских морпехов возвращаются домой после шестимесячного курса тренировок у королевской морской пехоты и спецназа», — говорится в релизе.
По данным ведомства, данная программа является первой по подготовке к морским десантным операциям, которую Лондон проводит для Киева.
Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в Великобритании обучение прошли 20 тыс. украинских военных.