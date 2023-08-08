Генштаб ВСУ рассказал об обученных Британией 20 тысячах украинских военных

Генеральный штаб Вооружённых сил Украины (ВСУ) в своих социальных сетях написал, что в Великобритании обучение прошли 20 тыс. украинских военных.

Он уточнил, что обучение проходило в рамках многонациональной учебной операции Interflex.

«20 тыс. украинских новобранцев прошли подготовку в рамках многонациональной учебной операции Interflex под руководством Соединённого Королевства по базовой военной подготовке личного состава Вооружённых сил Украины в Великобритании», — цитирует заявление РИА Новости.

Ранее взятый в плен солдат ВСУ Юрий Романюк заявил, что прошедшие курс подготовки в Великобритании украинские военные отказываются принимать участие в боях и идти в контрнаступление.