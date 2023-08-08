Генштаб ВСУ рассказал об обученных Британией 20 тысячах украинских военных
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Он уточнил, что обучение проходило в рамках многонациональной учебной операции Interflex.
«20 тыс. украинских новобранцев прошли подготовку в рамках многонациональной учебной операции Interflex под руководством Соединённого Королевства по базовой военной подготовке личного состава Вооружённых сил Украины в Великобритании», — цитирует заявление РИА Новости.
Ранее взятый в плен солдат ВСУ Юрий Романюк заявил, что прошедшие курс подготовки в Великобритании украинские военные отказываются принимать участие в боях и идти в контрнаступление.