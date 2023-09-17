Спецдокладчик ООН: около 99% односторонних санкций нарушают международное право
Об этом заявила в интервью РИА Новости специальный докладчик ООН по вопросу об односторонних принудительных мерах Елена Довгань.
Она отметила, что международное право детально определяет границы правомерного поведения государств.
«Я бы сказала, что 99% односторонних санкций, применяемых сегодня, не соответствуют таким критериям и, следовательно, являются неправомерными, представляя собой односторонние принудительные меры», — сказала Довгань.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не понимает логику введения и отмены санкций Европейского союза.