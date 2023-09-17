Спецдокладчик ООН: около 99% односторонних санкций нарушают международное право

Около 99% санкций, применяемых сегодня в мире вне рамок СБ ООН, являются нарушениями международного права.

Об этом заявила в интервью РИА Новости специальный докладчик ООН по вопросу об односторонних принудительных мерах Елена Довгань.

Она отметила, что международное право детально определяет границы правомерного поведения государств.

«Я бы сказала, что 99% односторонних санкций, применяемых сегодня, не соответствуют таким критериям и, следовательно, являются неправомерными, представляя собой односторонние принудительные меры», — сказала Довгань.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не понимает логику введения и отмены санкций Европейского союза.