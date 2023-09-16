ЦПВС: сирийский военный погиб при нападении боевиков на позиции ВС Сирии

Сирийский военнослужащий погиб в результате нападения диверсионной группы боевиков на позиции правительственных войск Сирии в провинции Латакия.

Об этом сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«В результате нападения диверсионной группы боевиков на позиции сирийских правительственных сил в районе населённого пункта Сандран провинции Латакия погиб один сирийский военнослужащий», — цитирует его РИА Новости.

Ещё четверо военных получили ранения, добавил Кулить.

Кроме того, боевики обстреляли населённый пункт Амкия в провинции Латакия противотанковыми управляемыми ракетами.

В результате атаки трое сирийских военных погибли.

Ранее ВКС России нанесли удары по пунктам управления «Джабхат ан-Нусры»* около Идлиба в Сирии.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.