Начальник Главного штаба ВС Италии Драгоне избран главой Военного комитета НАТО

Начальника Главного штаба Вооружённых сил Италии адмирала Джузеппе Каво Драгоне назначили на пост председателя Военного комитета НАТО.

«Министры обороны стран НАТО согласились продлить мандат нынешнего председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра ещё на шесть месяцев и избрать... Драгоне его преемником», — говорится в тексте официального сообщения.

В НАТО ранее анонсировали крупнейшие военные учения после холодной войны, которые пройдут в 2024 году.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что учения НАТО в Балтийском море делают регион местом геополитического противостояния.