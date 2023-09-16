Начальник Главного штаба ВС Италии Драгоне избран главой Военного комитета НАТО
- globallookpress.com
«Министры обороны стран НАТО согласились продлить мандат нынешнего председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра ещё на шесть месяцев и избрать... Драгоне его преемником», — говорится в тексте официального сообщения.
В НАТО ранее анонсировали крупнейшие военные учения после холодной войны, которые пройдут в 2024 году.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что учения НАТО в Балтийском море делают регион местом геополитического противостояния.