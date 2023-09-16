Глава ЦАР отказал потребовавшему вывести инструкторов России из страны Макрону
- AP
Об этом, как пишет РИА Новости, сообщила радиостанция RFI.
Сообщается, что в ходе встречи Макрон поднял вопрос вывода инструкторов России из ЦАР.
По мнению французского президента, это могло стать условием для сближения ЦАР и Франции.
В свою очередь Туадера объяснил, что он сотрудничает с российским правительством в рамках соглашения в сфере обороны и подготовки кадров, и добавил, что остальное «не его (Макрона. — RT) дело».
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Туадера заявил, что страна продолжит поддержку ЦАР.