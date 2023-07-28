Путин заявил, что Россия продолжит поддерживать ЦАР
- AFP
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«Оказываем вам практическое содействие, и намерены это делать дальше. Пока торгово-экономические связи отстают от общего уровня сотрудничества... Но мы настроены на выправление этой ситуации», — сказал Путин.
По словам главы государства, есть потенциал сотрудничества в совместной добыче полезных ископаемых.
Ранее министр образования, научных исследований и технологических инноваций ЦАР Жан-Лоран Магале заявил, что специалисты России и Центрально-Африканской Республики могут начать вместе создавать вакцины и научные центры для обмена опытом.