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Путин заявил, что Россия продолжит поддерживать ЦАР

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Президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из ЦАР Фостен-Арканжем Туадера заявил, что страна продолжит поддержку Центрально-Африканской Республики.
Путин заявил, что Россия продолжит поддерживать ЦАР
  • AFP
  • © Mikhail TERESHCHENKO / TASS Host Photo Agency

«Оказываем вам практическое содействие, и намерены это делать дальше. Пока торгово-экономические связи отстают от общего уровня сотрудничества... Но мы настроены на выправление этой ситуации», — сказал Путин.

По словам главы государства, есть потенциал сотрудничества в совместной добыче полезных ископаемых.

Ранее министр образования, научных исследований и технологических инноваций ЦАР Жан-Лоран Магале заявил, что специалисты России и Центрально-Африканской Республики могут начать вместе создавать вакцины и научные центры для обмена опытом.

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