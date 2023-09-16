В Киеве заявили о проведении заседания Совета Украина — НАТО в октябре
- Legion-Media
По её словам, совет будет являться большой развёрнутой структурой, которая охватит гражданские и военные вопросы. Стефанишина добавила, что мероприятие пройдёт на уровне лидеров, но Украине и НАТО придётся также работать в течение года на уровне структур и министерств, передает РИА Новости со ссылкой на её заявление на всеукраинском телемарафоне.
«Уже в октябре планируется заседание Совета Украина — НАТО», — заявила она.
Ранее издание Geopolitical Monitor написало, что Украина не получит места в НАТО даже после окончания конфликта.