В Киеве заявили о проведении заседания Совета Украина — НАТО в октябре

Заседание Совета Украина — НАТО может быть проведено в октябре этого года. Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По её словам, совет будет являться большой развёрнутой структурой, которая охватит гражданские и военные вопросы. Стефанишина добавила, что мероприятие пройдёт на уровне лидеров, но Украине и НАТО придётся также работать в течение года на уровне структур и министерств, передает РИА Новости со ссылкой на её заявление на всеукраинском телемарафоне.

«Уже в октябре планируется заседание Совета Украина — НАТО», — заявила она.

Ранее издание Geopolitical Monitor написало, что Украина не получит места в НАТО даже после окончания конфликта.