Узнать больше

Вучич: Сербия в условиях окружения НАТО будет сохранять свой нейтралитет

Короткая ссылка
Сербия намерена сохранить свой военный нейтралитет вопреки всестороннему давлению со стороны окружающих её стран — членов НАТО. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич.
Вучич: Сербия в условиях окружения НАТО будет сохранять свой нейтралитет
  • AP

Он подчеркнул, что страна не собирается присоединяться к любым военным блокам. Сербский лидер подчеркнул, что Белград продолжает вкладывать большие средства в оборону, непропорциональные в отношении экономики страны, однако Сербия останется единственным нейтральным в военном отношении государством в этой части Европы.

«Мы хотим ответственно сохранять свой военный нейтралитет, хотим сами оберегать своё небо, свою землю, своих детей и мы продолжим это делать в будущем. Мы не присоединимся ни к какому из военных объединений», — приводит ТАСС слова Вучича.

Ранее президент Вучич заявил, что не ожидает вступления Сербии в Евросоюз в 2026—2028 годах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить