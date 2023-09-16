Вучич: Сербия в условиях окружения НАТО будет сохранять свой нейтралитет
- AP
Он подчеркнул, что страна не собирается присоединяться к любым военным блокам. Сербский лидер подчеркнул, что Белград продолжает вкладывать большие средства в оборону, непропорциональные в отношении экономики страны, однако Сербия останется единственным нейтральным в военном отношении государством в этой части Европы.
«Мы хотим ответственно сохранять свой военный нейтралитет, хотим сами оберегать своё небо, свою землю, своих детей и мы продолжим это делать в будущем. Мы не присоединимся ни к какому из военных объединений», — приводит ТАСС слова Вучича.
Ранее президент Вучич заявил, что не ожидает вступления Сербии в Евросоюз в 2026—2028 годах.