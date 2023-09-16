Депутат Водолацкий назвал заявление Зеленского об украинских беженцах шантажом

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что у украинских беженцев, находящихся в Европейском союзе, может быть непредсказуемая реакция, если Запад начнёт сокращать помощь Украине.

«От Зеленского всего можно ожидать. В наркотическом угаре он начинает шантажировать своих же хозяев», — считает парламентарий.

При этом, по мнению депутата, большинство людей, покинувших Украину, сделали это из-за Зеленского.

«Они давно хотят, чтобы прекратилась война, чтобы они вернулись домой, в свои города... Они уже поднимают вопрос, что пора прекратить издеваться над Украиной, уничтожать украинский народ, прекратить финансировать банду Зеленского, который делает всё, чтобы украинский народ исчез», — сказал Водолацкий.

Ранее Зеленский пригрозил ЕС украинскими беженцами в случае сокращения объёмов помощи.

Он отметил, что пока что украинцы в Европейском союзе «вели себя хорошо» и в целом они «очень благодарны» тем странам, которые их приняли, однако Европе следует быть осторожной, не загонять «этих людей в угол».