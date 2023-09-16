Пушков: Киев продолжит курс на евроинтеграцию, несмотря на решение по зерну

Сенатор Алексей Пушков высказал мнение, что Украина продолжит «прорываться» в Европу даже в условиях неопределённости по вступлению в ЕС и НАТО и шагов её соседей по блокировке украинской агропродукции.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Украина будет делать всё то же самое, что делала со времен майдана, — всячески прорываться в Европу», — говорится в сообщении.

По мнению Пушкова, у украинского руководства «нет и не может быть другой политики».

Ранее сообщалось, что Польша продлит запрет на ввоз зерна с Украины вопреки позиции Еврокомиссии.

Кроме того, стало известно, что Словакия продлит запрет на ввоз зерна с Украины в обход решения Еврокомиссии.

Помимо этого, Венгрия вводит запрет на импорт ряда товаров с Украины.