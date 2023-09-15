Словакия продлит запрет на ввоз зерна с Украины в обход решения Еврокомиссии
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«Министр сельского хозяйства подтвердил телеканалу Markiza, что Словакия продлит запрет в одностороннем порядке», — приводит сообщение РИА Новости.
Уточняется, что запрет начнёт действовать с полуночи 16 сентября.
Аналогичное решение ранее приняли власти Польши.
При этом в ЕК решили не продлевать запрет на ввоз украинского зерна и обязали Киев представить план контроля экспорта зерна в ЕС в срок до 18 сентября.