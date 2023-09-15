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Словакия продлит запрет на ввоз зерна с Украины в обход решения Еврокомиссии

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Словакия продлит запрет на ввоз зерна с Украины, сообщает телеканал Markiza со ссылкой на Минсельхоз республики.
Словакия продлит запрет на ввоз зерна с Украины в обход решения Еврокомиссии
  • Gettyimages.ru

«Министр сельского хозяйства подтвердил телеканалу Markiza, что Словакия продлит запрет в одностороннем порядке», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что запрет начнёт действовать с полуночи 16 сентября.

Аналогичное решение ранее приняли власти Польши.

При этом в ЕК решили не продлевать запрет на ввоз украинского зерна и обязали Киев представить план контроля экспорта зерна в ЕС в срок до 18 сентября.

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