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Fox: погранслужба в Сан-Диего отпускает мигрантов, не в силах остановить наплыв

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Сотрудники погранслужбы США отпускают мигрантов на улицы калифорнийского города Сан-Диего, не в силах остановить их наплыв.

Об этом информирует Fox News.

«Сотрудники погранслужбы в Сан-Диего отпускают сотни нелегальных мигрантов на улицы города, пытаясь справиться с наплывом мигрантов», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, подобные меры принимают также пограничники штата Аризона.

Ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что огромный поток мигрантов ведёт город к уничтожению.

Также в Bild отмечали, что украинцы стали лидерами по контрабанде мигрантов в ФРГ.

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