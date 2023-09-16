Узнать больше

Аргентинский дипломат Лаборде: отказ от связей с Россией и КНР станет трагедией

Короткая ссылка
Аргентинский посол в Венесуэле Оскар Лаборде заявил, что отказ от развития отношений с Россией, Китаем и Бразилией, который предлагает кандидат в президенты Аргентины Хавьер Милей, станет трагедией для этой латиноамериканской страны.

Об этом пишет РИА Новости.

«Мы стоим перед очень важной дилеммой, поскольку приход Милея к власти может стать трагедией для нашей страны», — сказал дипломат.

По его словам, в случае избрания Милея президентом, Аргентина приостановит торговлю со странами, с которыми у неё «исторически были отношения».

«А Аргентине нужно расширять свои связи», — добавил Лаборде.

Ранее сообщалось, что Милей выиграл праймериз президентских выборов в Аргентине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить