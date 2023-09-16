Аргентинский дипломат Лаборде: отказ от связей с Россией и КНР станет трагедией

Аргентинский посол в Венесуэле Оскар Лаборде заявил, что отказ от развития отношений с Россией, Китаем и Бразилией, который предлагает кандидат в президенты Аргентины Хавьер Милей, станет трагедией для этой латиноамериканской страны.

Об этом пишет РИА Новости.

«Мы стоим перед очень важной дилеммой, поскольку приход Милея к власти может стать трагедией для нашей страны», — сказал дипломат.

По его словам, в случае избрания Милея президентом, Аргентина приостановит торговлю со странами, с которыми у неё «исторически были отношения».

«А Аргентине нужно расширять свои связи», — добавил Лаборде.

Ранее сообщалось, что Милей выиграл праймериз президентских выборов в Аргентине.