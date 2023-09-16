Аргентинский дипломат Лаборде: отказ от связей с Россией и КНР станет трагедией
Об этом пишет РИА Новости.
«Мы стоим перед очень важной дилеммой, поскольку приход Милея к власти может стать трагедией для нашей страны», — сказал дипломат.
По его словам, в случае избрания Милея президентом, Аргентина приостановит торговлю со странами, с которыми у неё «исторически были отношения».
«А Аргентине нужно расширять свои связи», — добавил Лаборде.
Ранее сообщалось, что Милей выиграл праймериз президентских выборов в Аргентине.