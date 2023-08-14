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Guardian: Хавьер Милей выиграл праймериз президентских выборов в Аргентине

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Праймериз, которые должны определить кандидатов для участия в президентских выборах в Аргентине в октябре 2023 года, выиграл политик Хавьер Милей, пишет The Guardian.
Guardian: Хавьер Милей выиграл праймериз президентских выборов в Аргентине
  • AP
  • © Natacha Pisarenko)

Отмечается, что, по данным экзит-поллов, Милей получил более 30% голосов, его ближайшие преследователи получили 28 и 27%.

Милея характеризуют как крайне правого популиста, он считает необходимым упразднить Центробанк Аргентины, не верит в изменение климата и намерен упростить доступ к оружию.

Аргентинский политик также уважительно относится к бывшему президенту США Дональду Трампу.

Ранее Трамп заявил, что его шансы победить действующего лидера Соединённых Штатов Джо Байдена на выборах в 2024 году близки к 100%.

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