Guardian: Хавьер Милей выиграл праймериз президентских выборов в Аргентине
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Отмечается, что, по данным экзит-поллов, Милей получил более 30% голосов, его ближайшие преследователи получили 28 и 27%.
Милея характеризуют как крайне правого популиста, он считает необходимым упразднить Центробанк Аргентины, не верит в изменение климата и намерен упростить доступ к оружию.
Аргентинский политик также уважительно относится к бывшему президенту США Дональду Трампу.
Ранее Трамп заявил, что его шансы победить действующего лидера Соединённых Штатов Джо Байдена на выборах в 2024 году близки к 100%.