Guardian: Хавьер Милей выиграл праймериз президентских выборов в Аргентине

Праймериз, которые должны определить кандидатов для участия в президентских выборах в Аргентине в октябре 2023 года, выиграл политик Хавьер Милей, пишет The Guardian.

Отмечается, что, по данным экзит-поллов, Милей получил более 30% голосов, его ближайшие преследователи получили 28 и 27%.

Милея характеризуют как крайне правого популиста, он считает необходимым упразднить Центробанк Аргентины, не верит в изменение климата и намерен упростить доступ к оружию.

Аргентинский политик также уважительно относится к бывшему президенту США Дональду Трампу.

Ранее Трамп заявил, что его шансы победить действующего лидера Соединённых Штатов Джо Байдена на выборах в 2024 году близки к 100%.