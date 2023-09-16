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ЦТАК: Ким Чен Ын впечатлён технологиями России в сфере авиации

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Лидер КНДР Ким Чен Ын глубоко впечатлён современными технологиями России в области авиации и её производственными возможностями.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ЦТАК.

«Он сказал, что был глубоко впечатлён богатым независимым потенциалом и современностью российской авиастроительной отрасли», — передаёт агентство.

Кроме того, отмечается, что северокорейский лидер выразил надежду, что завод продолжит развиваться и достигнет высоких показателей производственного роста в будущем.

Ранее Ким Чен Ын осмотрел российские авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре.

Также в 19FortyFive отметили, что саммит Ким Чен Ына и российского президента Владимира Путина показал провал США во внешней политике.

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