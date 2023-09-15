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19FortyFive: саммит Ким Чен Ына и Путина показал провал США во внешней политике

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Саммит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина является свидетельством провала американского главы Джо Байдена во внешней политике.
19FortyFive: саммит Ким Чен Ына и Путина показал провал США во внешней политике
  • РИА Новости

Об этом написало издание 19FortyFive.

Отмечается, что встреча лидеров может стать частью формирования новой оси — между Россией, Китаем и КНДР, которая будет противостоять США и установит новый мировой порядок. Автор подчёркивает, что ухудшение отношений Вашингтона с Москвой и Пекином сблизило государства.

Также указывается, что некомпетентная политика Байдена не сможет разрушить хаос, который она вызвала, а также она не в состоянии остановить усиление Пхеньяна и развитие союза России, Китая и Северной Кореи.

Перевод статьи подготовило ИноТВ.

Ранее Ким Чен Ын на встрече с Путиным заявил, что Северная Корея поддерживает все решения России.

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