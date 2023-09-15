Блинкен заявил, что США оставляют за Украиной выбор целей для оружия
- РИА Новости
«Мы не поощряем использование наших систем вооружений за пределами Украины и не содействуем этому, но, опять же, фундаментально это решать украинцам», — цитирует его РИА Новости.
Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США на следующей неделе объявят о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.
Также он заявил, что Байден примет президента Украины Владимира Зеленского 21 сентября в Вашингтоне.