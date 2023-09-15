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Блинкен заявил, что США оставляют за Украиной выбор целей для оружия

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США не поощряют использование Украиной оружия вне границ государства, но оставляют выбор целей на усмотрение Киева, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
Блинкен заявил, что США оставляют за Украиной выбор целей для оружия
  • РИА Новости

«Мы не поощряем использование наших систем вооружений за пределами Украины и не содействуем этому, но, опять же, фундаментально это решать украинцам», — цитирует его РИА Новости.

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США на следующей неделе объявят о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.

Также он заявил, что Байден примет президента Украины Владимира Зеленского 21 сентября в Вашингтоне.

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