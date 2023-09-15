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Politico: президент Франции Макрон не поедет в США на Генассамблею ООН

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Президент Франции Эммануэль Макрон не будет присутствовать на Генеральной Ассамблее ООН, которая пройдёт в Нью-Йорке.
Politico: президент Франции Макрон не поедет в США на Генассамблею ООН
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на неназванных французских чиновников.

«Президент Франции Эммануэль Макрон проводит одну дипломатическую встречу за другой, но есть одно место, куда он не поедет, — это Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке», — говорится в публикации.

Указывается, что французский лидер не сможет приехать на мероприятие по причине визита во Францию короля Великобритании Карла III. Его приезд переносился из-за беспорядков во Франции.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг с 18 по 21 сентября примет участие в работе Генассамблеи ООН.

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