Politico: президент Франции Макрон не поедет в США на Генассамблею ООН
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Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на неназванных французских чиновников.
«Президент Франции Эммануэль Макрон проводит одну дипломатическую встречу за другой, но есть одно место, куда он не поедет, — это Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке», — говорится в публикации.
Указывается, что французский лидер не сможет приехать на мероприятие по причине визита во Францию короля Великобритании Карла III. Его приезд переносился из-за беспорядков во Франции.
Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг с 18 по 21 сентября примет участие в работе Генассамблеи ООН.