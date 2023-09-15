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Генсек НАТО будет участвовать в работе ГА ООН во время визита в США 18—21 сентября

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг с 18 по 21 сентября посетит США и примет участие в работе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Генсек НАТО будет участвовать в работе ГА ООН во время визита в США 18—21 сентября
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Североатлантического альянса.

Сообщается, что генсек также планирует провести встречи с мировыми лидерами и высокопоставленными чиновниками.

Кроме того, 21 сентября состоится участие Столтенберга в дискуссии в Совете по международным отношениям. Также он посетит Трансатлантический ужин, который собирается устроить госсекретарь Энтони Блинкен.

Ранее в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден намерен выступить с речью на Генеральной Ассамблее ООН 19 сентября.

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