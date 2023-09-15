Генсек НАТО будет участвовать в работе ГА ООН во время визита в США 18—21 сентября
- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении пресс-службы Североатлантического альянса.
Сообщается, что генсек также планирует провести встречи с мировыми лидерами и высокопоставленными чиновниками.
Кроме того, 21 сентября состоится участие Столтенберга в дискуссии в Совете по международным отношениям. Также он посетит Трансатлантический ужин, который собирается устроить госсекретарь Энтони Блинкен.
Ранее в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден намерен выступить с речью на Генеральной Ассамблее ООН 19 сентября.