Белый дом анонсировал выступление Байдена на Генассамблее ООН в Нью-Йорке
- AP
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Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Президент Байден посетит Нью-Йорк 19-20 сентября для участия в 78-й сессии ГА ООН», — приводит РИА Новости её слова.
По её словам, Байден также встретится с мировыми лидерами и обсудит сотрудничество для противодействия угрозам безопасности, а также продвижения глобального процветания и защиты прав человека
Ранее сообщалось, что Байден начал своё выступление на годовщину терактов 11 сентября с шутки.