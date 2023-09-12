Белый дом анонсировал выступление Байдена на Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Американский президент Джо Байден намерен выступить с речью на Генеральной ассамблее ООН 19 сентября, которая пройдёт в Нью-Йорке.

Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Президент Байден посетит Нью-Йорк 19-20 сентября для участия в 78-й сессии ГА ООН», — приводит РИА Новости её слова.

По её словам, Байден также встретится с мировыми лидерами и обсудит сотрудничество для противодействия угрозам безопасности, а также продвижения глобального процветания и защиты прав человека

Ранее сообщалось, что Байден начал своё выступление на годовщину терактов 11 сентября с шутки.