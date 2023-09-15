Посол США посетила в Москве обвиняемого в шпионаже журналиста WSJ Гершковича
- AP
«Посол Трейси посетила сегодня репортёра The Wall Street Journal Эвана Гершковича в Лефортовской тюрьме», — говорится в заявлении в соцсети X (бывшая Twitter).
Ранее Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест Гершковичу, защита обжаловала продление ареста в рамках дела о шпионаже.
Он был задержан в Екатеринбурге 30 марта за шпионаж. По данным ФСБ России, журналист по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.