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Посол США посетила в Москве обвиняемого в шпионаже журналиста WSJ Гершковича

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Посол США в России Линн Трейси посетила в СИЗО «Лефортово» журналиста газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Об этом сообщили в американском посольстве в Москве.
Посол США посетила в Москве обвиняемого в шпионаже журналиста WSJ Гершковича
  • AP

«Посол Трейси посетила сегодня репортёра The Wall Street Journal Эвана Гершковича в Лефортовской тюрьме», — говорится в заявлении в соцсети X (бывшая Twitter).

Ранее Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест Гершковичу, защита обжаловала продление ареста в рамках дела о шпионаже.

Он был задержан в Екатеринбурге 30 марта за шпионаж. По данным ФСБ России, журналист по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.

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