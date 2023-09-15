Guardian: Google заплатит $93 млн за тайную слежку за американцами

Google выплатит по мировому соглашению $93 млн за тайную слежку за американцами. Генеральная прокуратура американского штата Калифорния подала иск в суд на компанию за отслеживание местоположения пользователей без их разрешения.

Об этом сообщает The Guardian.

Утверждается, что компания не признала свою вину, однако пошла на ряд уступок.

Например, она пообещала предоставлять больше данных о способах отслеживания местоположения.

В мае 2021 года Business Insider со ссылкой на материалы суда сообщил, что сотрудники компании Google намеренно усложняли для пользователей смартфонов поиск настроек конфиденциальности и собирали данные об их местоположении.