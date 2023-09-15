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Guardian: Google заплатит $93 млн за тайную слежку за американцами

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Google выплатит по мировому соглашению $93 млн за тайную слежку за американцами. Генеральная прокуратура американского штата Калифорния подала иск в суд на компанию за отслеживание местоположения пользователей без их разрешения.
Guardian: Google заплатит $93 млн за тайную слежку за американцами
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает The Guardian

Утверждается, что компания не признала свою вину, однако пошла на ряд уступок.

Например, она пообещала предоставлять больше данных о способах отслеживания местоположения.

В мае 2021 года Business Insider со ссылкой на материалы суда сообщил, что сотрудники компании Google намеренно усложняли для пользователей смартфонов поиск настроек конфиденциальности и собирали данные об их местоположении.

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