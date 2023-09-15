Лавров: Украина призывает ООН «забыть про русских» в вопросе зерновой сделки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти Украины призывают «забыть про русских» в ответ на попытки ООН возобновить работу зерновой сделки.

Об этом российский министр сказал в ходе круглого стола, посвящённого урегулированию ситуации на Украине.

Лавров напомнил, что киевский режим заявляет о своей неготовности продолжить сделку при выполнении ряда условий России.

«То есть ООН стучится в эту дверь, а Украина говорит — забудьте про русских», — резюмировал он.

12 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка в настоящий момент «на стопе», движений по ней нет.