Лавров: Украина призывает ООН «забыть про русских» в вопросе зерновой сделки
Об этом российский министр сказал в ходе круглого стола, посвящённого урегулированию ситуации на Украине.
Лавров напомнил, что киевский режим заявляет о своей неготовности продолжить сделку при выполнении ряда условий России.
«То есть ООН стучится в эту дверь, а Украина говорит — забудьте про русских», — резюмировал он.
12 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка в настоящий момент «на стопе», движений по ней нет.