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Лавров: Украина призывает ООН «забыть про русских» в вопросе зерновой сделки

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти Украины призывают «забыть про русских» в ответ на попытки ООН возобновить работу зерновой сделки.

Об этом российский министр сказал в ходе круглого стола, посвящённого урегулированию ситуации на Украине.

Лавров напомнил, что киевский режим заявляет о своей неготовности продолжить сделку при выполнении ряда условий России.

«То есть ООН стучится в эту дверь, а Украина говорит — забудьте про русских», — резюмировал он.

12 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка в настоящий момент «на стопе», движений по ней нет.

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