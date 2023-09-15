Власти: при переезде в Россию соотечественники должны подтвердить знание языка

Соотечественники, которые переселяются из-за рубежа, с 2024 года должны будут подтвердить знание русского языка.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ правительства России.

«С 2024 года соотечественники, желающие переселиться в Россию из других стран в рамках государственной программы, должны будут подтверждать владение русским языком», — сказано в постановлении.

При этом исключение касается, как отмечается в документе, иностранных граждан, кроме граждан Казахстана, Молдавии, Белоруссии и Украины.

6 сентября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обратится в ООН и Совет Европы в связи с планами выселения русскоязычных граждан из Латвии.