В Польше заявили, что запрет на ввоз украинского зерна будет бессрочным

Министр развития и технологии Польши Вальдемар Буда заявил, что распоряжение польских властей о введении запрета на ввоз украинского зерна будет бессрочным.

Об этом он сказал в интервью агентству PAP.

Как отметил Буда, Польша в полночь опубликует собственное распоряжение по поводу украинского зерна, если этого не сделает Еврокомиссия.

«Оно будет бессрочным», — цитирует его РИА Новости.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия, Румыния, Польша и Словакия самостоятельно продлят запрет на ввоз украинского зерна, если соответствующее решение не примет Брюссель.