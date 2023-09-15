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В Польше заявили, что запрет на ввоз украинского зерна будет бессрочным

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Министр развития и технологии Польши Вальдемар Буда заявил, что распоряжение польских властей о введении запрета на ввоз украинского зерна будет бессрочным.
В Польше заявили, что запрет на ввоз украинского зерна будет бессрочным
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью агентству PAP.

Как отметил Буда, Польша в полночь опубликует собственное распоряжение по поводу украинского зерна, если этого не сделает Еврокомиссия.

«Оно будет бессрочным», — цитирует его РИА Новости.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия, Румыния, Польша и Словакия самостоятельно продлят запрет на ввоз украинского зерна, если соответствующее решение не примет Брюссель.

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