В Польше заявили, что запрет на ввоз украинского зерна будет бессрочным
- РИА Новости
Об этом он сказал в интервью агентству PAP.
Как отметил Буда, Польша в полночь опубликует собственное распоряжение по поводу украинского зерна, если этого не сделает Еврокомиссия.
«Оно будет бессрочным», — цитирует его РИА Новости.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия, Румыния, Польша и Словакия самостоятельно продлят запрет на ввоз украинского зерна, если соответствующее решение не примет Брюссель.