Орбан заявил, что украинское зерно давно является американским продуктом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинское зерно давно является американским коммерческим продуктом, поскольку его выращивают на землях, принадлежащих компаниям из Соединённых Штатов.

Об этом политик сказал в эфире радио Kossuth.

Как отметил Орбан, то, что в Европе продолжают называть украинским зерном, уже давно таковым не является.

«А является торговым продуктом, выращенным на территории, вероятно принадлежащей американцам», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия, Румыния, Польша и Словакия самостоятельно продлят запрет на ввоз украинского зерна, если соответствующее решение не примет Брюссель.