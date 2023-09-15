Орбан заявил, что украинское зерно давно является американским продуктом
- РИА Новости
Об этом политик сказал в эфире радио Kossuth.
Как отметил Орбан, то, что в Европе продолжают называть украинским зерном, уже давно таковым не является.
«А является торговым продуктом, выращенным на территории, вероятно принадлежащей американцам», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Орбан заявил, что Венгрия, Румыния, Польша и Словакия самостоятельно продлят запрет на ввоз украинского зерна, если соответствующее решение не примет Брюссель.