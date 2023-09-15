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Орбан заявил, что украинское зерно давно является американским продуктом

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинское зерно давно является американским коммерческим продуктом, поскольку его выращивают на землях, принадлежащих компаниям из Соединённых Штатов.
Орбан заявил, что украинское зерно давно является американским продуктом
  • РИА Новости

Об этом политик сказал в эфире радио Kossuth.

Как отметил Орбан, то, что в Европе продолжают называть украинским зерном, уже давно таковым не является.

«А является торговым продуктом, выращенным на территории, вероятно принадлежащей американцам», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия, Румыния, Польша и Словакия самостоятельно продлят запрет на ввоз украинского зерна, если соответствующее решение не примет Брюссель.

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