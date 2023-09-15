Лавров: Европа потеряла перспективы преодоления кризиса
Об этом он рассказал на круглом столе, посвящённом урегулированию украинского кризиса.
«Многое другое происходит, включая потерю Европой своей субъектности и потерю Европой перспектив на скорое преодоление глубоких кризисных явлений, которые в экономике этого старого континента продолжаются», — заявил министр.
Он подчеркнул, что это в том числе связано с сознательным курсом Вашингтона на подрыв политической самостоятельности Европы.
Ранее Лавров заявил, что Запад «пальцем не пошевелил» для расследования терактов на «Севпотоках».