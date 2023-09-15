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Лавров: Европа потеряла перспективы преодоления кризиса

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские государства потеряли перспективы преодоления глубокого кризиса в экономике.

Об этом он рассказал на круглом столе, посвящённом урегулированию украинского кризиса.

«Многое другое происходит, включая потерю Европой своей субъектности и потерю Европой перспектив на скорое преодоление глубоких кризисных явлений, которые в экономике этого старого континента продолжаются», — заявил министр.

Он подчеркнул, что это в том числе связано с сознательным курсом Вашингтона на подрыв политической самостоятельности Европы.

Ранее Лавров заявил, что Запад «пальцем не пошевелил» для расследования терактов на «Севпотоках».

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