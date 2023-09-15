Khmer Times: Киев попросил Камбоджу обучить украинских военных разминированию
- AP
Об этом пишет газета Khmer Times.
Отмечается, что запрос на помощь поступил от украинской стороны в ходе встречи генерального директора Камбоджийского центра по разминированию Хенга Ратаны с первым вице-премьером Украины Юлией Свириденко.
Уточняется, что Ратана в ответ на просьбу Свириденко попросил её подать официальный запрос на помощь правительству Камбоджи.
В июле Национальный комитет по разминированию и содействию пострадавшим Камбоджи призвал отказаться от применения кассетных бомб в вооружённом конфликте с Россией.