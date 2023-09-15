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Khmer Times: Киев попросил Камбоджу обучить украинских военных разминированию

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Власти Украины обратились к представителям Камбоджи с просьбой обучить украинских военнослужащих проведению операций по разминированию территории страны.
Khmer Times: Киев попросил Камбоджу обучить украинских военных разминированию
  • AP

Об этом пишет газета Khmer Times.

Отмечается, что запрос на помощь поступил от украинской стороны в ходе встречи генерального директора Камбоджийского центра по разминированию Хенга Ратаны с первым вице-премьером Украины Юлией Свириденко.

Уточняется, что Ратана в ответ на просьбу Свириденко попросил её подать официальный запрос на помощь правительству Камбоджи.

В июле Национальный комитет по разминированию и содействию пострадавшим Камбоджи призвал отказаться от применения кассетных бомб в вооружённом конфликте с Россией.

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