Khmer Times: Киев попросил Камбоджу обучить украинских военных разминированию

Власти Украины обратились к представителям Камбоджи с просьбой обучить украинских военнослужащих проведению операций по разминированию территории страны.

Об этом пишет газета Khmer Times.

Отмечается, что запрос на помощь поступил от украинской стороны в ходе встречи генерального директора Камбоджийского центра по разминированию Хенга Ратаны с первым вице-премьером Украины Юлией Свириденко.

Уточняется, что Ратана в ответ на просьбу Свириденко попросил её подать официальный запрос на помощь правительству Камбоджи.

В июле Национальный комитет по разминированию и содействию пострадавшим Камбоджи призвал отказаться от применения кассетных бомб в вооружённом конфликте с Россией.