Нацкомитет Камбоджи по разминированию призвал США и Украину отказаться от кассетных бомб

Национальный комитет по разминированию и содействию пострадавшим Камбоджи поддержал призыв премьер-министра страны Хун Сена к Соединённым Штатам Америки и Украине отказаться от применения кассетных бомб в вооружённом конфликте с Россией.

Об этом сообщила газета Khmer Times.

По словам издания, решение использовать кассетные бомбы в российско-украинском конфликте будет иметь разрушительные последствия для гражданского населения как во время боевых действий, так и после их завершения.

Отмечается, что последствия применения кассетных боеприпасов приведут к тому, что после заключения мира потребуется большое количество ресурсов, времени и денег для очистки зоны боевых действий.

Издание также добавляет, что Камбоджа, пострадавшая от кассетных бомб в ходе трёх десятилетий войны, была вынуждена потратить ещё более 30 лет на ликвидацию неразорвавшихся боеприпасов, включая данные снаряды.

Ранее одна из основательниц антивоенного движения Codepink Медея Бенджамин заявила, что передача Украине американских кассетных снарядов приведёт к тому, что они будут десятилетиями убивать и калечить местных жителей.