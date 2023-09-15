Мантуров: Россия видит потенциал для кооперации с КНДР в области авиастроения

Вице-премьер, глава российского Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия видит потенциал для кооперации с КНДР в области авиастроения.

Об этом информирует РИА Новости.

«Видим потенциал для кооперации как в области авиастроения, так и в других отраслях», — сказал Мантуров.

По его словам, это особенно актуально для выполнения стоящих перед нашими странами задач по достижению технологического суверенитета.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на поезде на железнодорожный вокзал Комсомольска-на-Амуре.

Позже стало известно, что Ким Чен Ын осмотрел российские авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре.

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР с благодарностью.