Доминикана закрывает границу на фоне конфликта с Гаити из-за постройки плотины
Об этом, как информирует Acento, заявил президент Доминиканы Луис Абинадер.
По его словам, Минобороны страны уже готово выполнить это положение.
Как отметил Абинадер, проблема заключается в том, что власти Гаити не контролируют происходящее на её территории, а именно строительство отводного канала на пограничной реке Масакре.
При этом президент подчеркнул, что решение о закрытии границы не говорит об остановке диалога с Гаити.
Также сообщалось, что Польша и страны Балтии допустили полное закрытие границ с Белоруссией.