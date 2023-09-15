Доминикана закрывает границу на фоне конфликта с Гаити из-за постройки плотины

Правительство Доминиканской Республики закроет сухопутную, морскую и воздушную границы на фоне трений с Гаити вокруг строительства отводного канала из реки Масакре, разделяющей два государства.

Об этом, как информирует Acento, заявил президент Доминиканы Луис Абинадер.

По его словам, Минобороны страны уже готово выполнить это положение.

Как отметил Абинадер, проблема заключается в том, что власти Гаити не контролируют происходящее на её территории, а именно строительство отводного канала на пограничной реке Масакре.

При этом президент подчеркнул, что решение о закрытии границы не говорит об остановке диалога с Гаити.

Также сообщалось, что Польша и страны Балтии допустили полное закрытие границ с Белоруссией.