Польша и страны Балтии допустили полное закрытие границ с Белоруссией
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«Все пункты пропуска через границу Польши, Литвы, Латвии и Эстонии с Белоруссией будут немедленно закрыты, если произойдёт критический инцидент», — цитирует слова политика РИА Новости.
Он также отметил, что на границах Польши и стран Балтии с Белоруссией происходит «эскалация ситуации».
Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что Варшава и партнёры рассматривают вариант полной изоляции Белоруссии в случае возникновения угрозы.
Также президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал полным идиотизмом референдум в Польше о стене на границе с Белоруссией.