Польша и страны Балтии допустили полное закрытие границ с Белоруссией

Польша, Литва, Латвия и Эстония немедленно закроют все пункты пропуска на границе с Белоруссией в случае «критического инцидента», заявил после встречи с главами МВД стран Балтии министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.

«Все пункты пропуска через границу Польши, Литвы, Латвии и Эстонии с Белоруссией будут немедленно закрыты, если произойдёт критический инцидент», — цитирует слова политика РИА Новости.

Он также отметил, что на границах Польши и стран Балтии с Белоруссией происходит «эскалация ситуации».

Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что Варшава и партнёры рассматривают вариант полной изоляции Белоруссии в случае возникновения угрозы.

Также президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал полным идиотизмом референдум в Польше о стене на границе с Белоруссией.