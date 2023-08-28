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Польша и страны Балтии допустили полное закрытие границ с Белоруссией

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Польша, Литва, Латвия и Эстония немедленно закроют все пункты пропуска на границе с Белоруссией в случае «критического инцидента», заявил после встречи с главами МВД стран Балтии министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.
Польша и страны Балтии допустили полное закрытие границ с Белоруссией
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Все пункты пропуска через границу Польши, Литвы, Латвии и Эстонии с Белоруссией будут немедленно закрыты, если произойдёт критический инцидент», — цитирует слова политика РИА Новости.

Он также отметил, что на границах Польши и стран Балтии с Белоруссией происходит «эскалация ситуации».

Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что Варшава и партнёры рассматривают вариант полной изоляции Белоруссии в случае возникновения угрозы.

Также президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал полным идиотизмом референдум в Польше о стене на границе с Белоруссией.

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