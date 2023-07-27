В МВД Польши заявили о готовности с союзниками полностью изолировать Белоруссию

Польша с союзниками рассматривают вариант полной изоляции Белоруссии в случае возникновения угрозы. Об этом заявил глава польского МВД Мариуш Каминьский.

«Мы в контакте с Литвой и Латвией, которые также граничат с Белоруссией и находятся под угрозой провокаций. Конечно, есть вариант полной изоляции Белоруссии», — приводит РИА Новости его слова.

Каминьский добавил, что Польша будет действовать в сотрудничестве с Литвой и Латвией.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его стали напрягать штурмовики ЧВК «Вагнер» из-за своего желания пойти на Запад.

В МВД Польши сообщили, что Варшава несерьёзно относится к заявлениям Лукашенко о желании бойцов ЧВК «Вагнер» пойти на Запад.