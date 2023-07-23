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Лукашенко заявил, что его стали напрягать бойцы ЧВК «Вагнер» своим желанием пойти на Запад

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его стали «напрягать» бойцы ЧВК «Вагнер» из-за желания пойти на Запад на экскурсию.
Лукашенко заявил, что его стали напрягать бойцы ЧВК «Вагнер» своим желанием пойти на Запад
  • РИА Новости

«Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать вагнеровцы», — сказал он в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Лукашенко привёл слова бойцов, которые спрашивали разрешения «сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув».

Ранее в Минобороны Белоруссии заявили, что белорусские военные в течение недели вместе с бойцами Группы Вагнера отработают учебно-боевые задачи на полигоне.

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