Лукашенко заявил, что его стали напрягать бойцы ЧВК «Вагнер» своим желанием пойти на Запад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его стали «напрягать» бойцы ЧВК «Вагнер» из-за желания пойти на Запад на экскурсию.

«Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать вагнеровцы», — сказал он в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Лукашенко привёл слова бойцов, которые спрашивали разрешения «сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув».

Ранее в Минобороны Белоруссии заявили, что белорусские военные в течение недели вместе с бойцами Группы Вагнера отработают учебно-боевые задачи на полигоне.