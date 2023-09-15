Зампостпреда Заболоцкая: США продолжают попытки вербовки российских дипломатов

Американские спецслужбы продолжают попытки вербовки сотрудников постпредства России при ООН, оказывая на них психологическое давление.

С таким заявлением выступила заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Мария Заболоцкая.

По её словам, после прошлого заседания «практика навязчивого внимания» представителям России, приезжающим в ООН, со стороны спецслужб США была продолжена.

«США последовательно оказывают давление на постпредство России и в целом препятствуют участию нашей страны в работе всемирной организации», — цитирует Заболоцкую ТАСС.

Ранее в посольстве России заявили, что спецслужбы США используют провокации для вербовки российских дипломатов.

Также поступала информация, что Пентагон изучит «методы воздействия» на русскоязычных пользователей интернета.