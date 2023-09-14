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Экс-разведчик США Риттер: Россия сможет подавить ATACMS в случае их передачи ВСУ

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Российские средства ПВО смогут обезвредить ракеты ATACMS, если они окажутся в распоряжении украинской армии. Об этом сообщил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Экс-разведчик США Риттер: Россия сможет подавить ATACMS в случае их передачи ВСУ
  • © U.S. Army

«Система ATACMS окажется под ударом российского противоракетного оружия, которое перехватит ракеты до достижения ими цели», — написал он в статье для Sputnik.

Риттер подчеркнул, что Москва заблокирует системы наведения ракет с помощью установок радиоэлектронной борьбы.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Госдеп США и Пентагон советуют американскому президенту Джо Байдену одобрить передачу украинской армии дальнобойных ракет ATACMS.

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, ракеты ATACMS могут появиться у Украины этой осенью.

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