Экс-разведчик США Риттер: Россия сможет подавить ATACMS в случае их передачи ВСУ
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«Система ATACMS окажется под ударом российского противоракетного оружия, которое перехватит ракеты до достижения ими цели», — написал он в статье для Sputnik.
Риттер подчеркнул, что Москва заблокирует системы наведения ракет с помощью установок радиоэлектронной борьбы.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Госдеп США и Пентагон советуют американскому президенту Джо Байдену одобрить передачу украинской армии дальнобойных ракет ATACMS.
По словам украинского лидера Владимира Зеленского, ракеты ATACMS могут появиться у Украины этой осенью.