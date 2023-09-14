Премьер: Румыния хочет транспортировать до 4 млн т зерна через свою территорию

Румыния намерена нарастить объём транспортируемого через территорию страны украинского зерна с 2 до 4 млн тонн.

Об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку.

«Мы должны помочь Украине экспортировать зерно. В течение ближайшего месяца мы постараемся увеличить объём перевозок через Румынию с 2 до 4 млн т», — сказал он в интервью газете Standard.

По его словам, власти Румынии инвестируют в порты на реках Дунай и Констанца.

Ранее румынский президент Клаус Йоханнис сообщил, что с начала специальной военной операции Румыния осуществила перевалку 25 млн т украинского зерна.