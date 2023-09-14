Узнать больше

США надеются, что Генсеку ООН удастся вернуть Россию в зерновую сделку

Короткая ссылка
Вашингтон надеется, что у Генсека ООН Антониу Гутерреша получится вернуть Россию в зерновую сделку, заявила постпред Соединённых Штатов при организации Линда Томас-Гринфилд.
США надеются, что Генсеку ООН удастся вернуть Россию в зерновую сделку
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

По её словам, США ценят, что Гутерреш продолжает искать пути возвращения России в «Черноморскую зерновую инициативу», и надеются, что ему это удастся.

12 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка в настоящий момент «на стопе», движений по ней нет.

Также сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с Гутеррешем условия для возобновления зерновой сделки в ходе недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить