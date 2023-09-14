США надеются, что Генсеку ООН удастся вернуть Россию в зерновую сделку
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
По её словам, США ценят, что Гутерреш продолжает искать пути возвращения России в «Черноморскую зерновую инициативу», и надеются, что ему это удастся.
12 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка в настоящий момент «на стопе», движений по ней нет.
Также сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с Гутеррешем условия для возобновления зерновой сделки в ходе недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи всемирной организации.