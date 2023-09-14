ТАСС: Эрдоган обсудит с Генсеком ООН условия для возобновления зерновой сделки
Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник в Анкаре.
«Вчера Генеральный секретарь ООН сообщил, что планирует встречи по зерновому вопросу, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом», — сказал собеседник агентства.
По его словам, турецкая сторона ожидает, что в рамках данных переговоров сторона будет поднят вопрос о выполнении конкретных условий сделки, для её скорейшего восстановления.
Ранее турецкий лидер заявлял, что государства Запада обязаны выполнить свои обещания по зерновой сделке.