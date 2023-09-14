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Правозащитник де Йонге заявил о серьёзной зависимости Европы от США

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Нидерландский правозащитник, создатель правозащитной организации The Hague Peace Projects Якоб де Йонге выразил уверенность, что Европа не стремится к мирному урегулированию украинского конфликта из-за своей серьёзной зависимости от Соединённых Штатов.
Правозащитник де Йонге заявил о серьёзной зависимости Европы от США
  • AP

Об этом де Йонге сказал в беседе с РИА Новости.

Как отметил собеседник агентства, европейским странам необходимо завершение конфликта на Украине, поскольку Европа уже заплатила высокую цену за этот конфликт.

Он подчеркнул, что если бы Европа обладала настоящим суверенитетом, то выбрала бы мирное разрешение конфликта при любых обстоятельствах.

«Но ситуация показала, как мы зависимы от США, как наша безопасность зависит от США, в результате чего наши политические решения перестали быть независимыми», — сказал де Йонге.

Евросоюз больше не может самостоятельно выбирать внешнеполитический курс, резюмировал он.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что европейская политика диверсификации окончилась неудачей, Европа зависима от американских энергоресурсов.

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