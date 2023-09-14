Узнать больше

В МИД сообщили, что Россия отправила в Афганистан гуманитарную помощь

Короткая ссылка
Специальный рейс Минобороны России отправил в Кабул партию гуманитарной помощи, которая состоит из 38 т пшеничной муки.
В МИД сообщили, что Россия отправила в Афганистан гуманитарную помощь
  • РИА Новости

Об этом говорится на официальном сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации.

По данным дипведомства, груз собрали силы афганской диаспоры.

«Эта гуманитарная акция демонстрирует особый положительный потенциал взаимодействия между государствами — через национальные диаспоры, поддерживающие свою родину», — написал МИД.

Также отмечается, что работы по поддержке Афганистана будут продолжены.

9 сентября Россия на транспортном самолёте Ил-76 отправила в Мьянму свыше 20 т гуманитарной помощи из-за последствий тропического циклона и наводнения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить