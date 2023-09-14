В МИД сообщили, что Россия отправила в Афганистан гуманитарную помощь

Специальный рейс Минобороны России отправил в Кабул партию гуманитарной помощи, которая состоит из 38 т пшеничной муки.

Об этом говорится на официальном сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации.

По данным дипведомства, груз собрали силы афганской диаспоры.

«Эта гуманитарная акция демонстрирует особый положительный потенциал взаимодействия между государствами — через национальные диаспоры, поддерживающие свою родину», — написал МИД.

Также отмечается, что работы по поддержке Афганистана будут продолжены.

9 сентября Россия на транспортном самолёте Ил-76 отправила в Мьянму свыше 20 т гуманитарной помощи из-за последствий тропического циклона и наводнения.