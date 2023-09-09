Россия направила в Мьянму более 20 т гумпомощи в связи со стихийным бедствием
- РИА Новости
«МЧС России во взаимодействии с МИД России оказало гуманитарную помощь населению Республики Союз Мьянма, пострадавшему от последствий тропического циклона и наводнения», — говорится на сайте МИД России.
Уточняется, что среди продуктов питания в список помощи вошли палатки и оборудование для проведения спасательных операций и восстановительных работ.
Ранее стало известно, что МЧС России доставило в подтопленные населённые пункты Щербаковка и Михайловка Приморского края на вертолёте Ми-8 около 2 т продуктов питания, воды и медикаментов.