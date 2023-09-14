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Байден назначил Прицткер представителем по восстановлению экономики Украины

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Американский президент Джо Байден назначил на должность специального представителя по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер, которая раньше занимала пост министра торговли в администрации Барака Обамы.
Байден назначил Прицткер представителем по восстановлению экономики Украины
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Байден назвал Прицткер опытным госслужащим, который имеет глубокие семейные связи с Украиной. По его словам, она сможет привнести многолетний опыт и знания в работу на этой должности.

«Работая в тесном контакте с правительством Украины, нашими союзниками и партнёрами, международными финансовыми институтами и частным сектором, она будет руководить усилиями Соединённых Штатов по восстановлению украинской экономики», — добавил американский глава.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США сейчас не видят вариантов завершения конфликта на Украине на приемлемых для себя условиях.

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