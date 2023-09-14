Байден назначил Прицткер представителем по восстановлению экономики Украины
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Байден назвал Прицткер опытным госслужащим, который имеет глубокие семейные связи с Украиной. По его словам, она сможет привнести многолетний опыт и знания в работу на этой должности.
«Работая в тесном контакте с правительством Украины, нашими союзниками и партнёрами, международными финансовыми институтами и частным сектором, она будет руководить усилиями Соединённых Штатов по восстановлению украинской экономики», — добавил американский глава.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США сейчас не видят вариантов завершения конфликта на Украине на приемлемых для себя условиях.