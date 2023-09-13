В США не видят вариантов завершения конфликта на Украине на приемлемых условиях
«Очевидно, что этого не случится прямо сейчас», — приводит РИА Новости его слова на вопрос о вероятности урегулирования конфликта вокруг Украины.
Кирби добавил, что приемлемыми условиями для США являются вывод ВС России с Украины, уважение украинского суверенитета и успешный «возврат» Киевом территорий.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что урегулирования конфликта на Украине не стоит ожидать в ближайшей перспективе.