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В США не видят вариантов завершения конфликта на Украине на приемлемых условиях

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Соединённые Штаты на данный момент не видят вариантов завершения конфликта на Украине на приемлемых для себя условиях. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Очевидно, что этого не случится прямо сейчас», — приводит РИА Новости его слова на вопрос о вероятности урегулирования конфликта вокруг Украины.

Кирби добавил, что приемлемыми условиями для США являются вывод ВС России с Украины, уважение украинского суверенитета и успешный «возврат» Киевом территорий.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что урегулирования конфликта на Украине не стоит ожидать в ближайшей перспективе.

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