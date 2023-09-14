Румыния потребовала от ЕС проверить Австрию на соблюдение антироссийских санкций
- РИА Новости
Об этом сообщает портал B1TV.ro.
«Мы попросили спецпредставителя по реализации санкций проверить, соблюдает ли Австрия санкционный режим», — заявил политик.
По словам Томака, Австрия в последнее время удвоила торговлю в сфере газа с Россией, в то время как Евросоюз пытается отказаться полностью от поставок российского газа.
Румынский политик также призвал ввести в отношении Вены санкции.
В декабре прошлого года румынский МИД выразил протест австрийскому послу в стране Адельхайде Фоли в связи с тем, что Австрия выступила против присоединения Румынии к Шенгенской зоне.