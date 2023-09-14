Румыния потребовала от ЕС проверить Австрию на соблюдение антироссийских санкций

Румынский евродепутат Еуджен Томак потребовал от Европейского союза проверить Австрию на соблюдение антироссийских санкций.

Об этом сообщает портал B1TV.ro.

«Мы попросили спецпредставителя по реализации санкций проверить, соблюдает ли Австрия санкционный режим», — заявил политик.

По словам Томака, Австрия в последнее время удвоила торговлю в сфере газа с Россией, в то время как Евросоюз пытается отказаться полностью от поставок российского газа.

Румынский политик также призвал ввести в отношении Вены санкции.

В декабре прошлого года румынский МИД выразил протест австрийскому послу в стране Адельхайде Фоли в связи с тем, что Австрия выступила против присоединения Румынии к Шенгенской зоне.