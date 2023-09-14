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Румыния потребовала от ЕС проверить Австрию на соблюдение антироссийских санкций

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Румынский евродепутат Еуджен Томак потребовал от Европейского союза проверить Австрию на соблюдение антироссийских санкций.
Румыния потребовала от ЕС проверить Австрию на соблюдение антироссийских санкций
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал B1TV.ro.

«Мы попросили спецпредставителя по реализации санкций проверить, соблюдает ли Австрия санкционный режим», — заявил политик.

По словам Томака, Австрия в последнее время удвоила торговлю в сфере газа с Россией, в то время как Евросоюз пытается отказаться полностью от поставок российского газа.

Румынский политик также призвал ввести в отношении Вены санкции.

В декабре прошлого года румынский МИД выразил протест австрийскому послу в стране Адельхайде Фоли в связи с тем, что Австрия выступила против присоединения Румынии к Шенгенской зоне.

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