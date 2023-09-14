МИД Словакии сообщил о высылке сотрудника российского посольства

Словакия выслала одного сотрудника посольства России.

Об этом сообщил МИД республики.

«Словацкая Республика приняла в четверг, 14 сентября 2023 года, решение о высылке сотрудника Посольства Российской Федерации в Словацкой Республике», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, деятельность дипломата якобы нарушала Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Ранее сообщалось, что на Западе боятся, что Словакия после проведения парламентских выборов может стать союзником России.